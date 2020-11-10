KANSOY: “TOPLUMUN ACI REÇETEYE İHTİYACI VAR”

GÜKAD Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kansoy, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve “Toplumun acı reçete uygulayacak siyasi partiye ihtiyacı vardır” dedi.

Kuzey Kıbrıs yurttaşının ekmek alma gelirinin günden güne azaldığını söyleyen Kansoy, “Devlet örgütünün, siyasal örgütlere ihtiyacı vardır. Şu anda ülkede hükümet yoktur. Aslında son bir yıldır yoktur. Cumhurbaşkanlığı Seçimi süreci başladığı andan itibaren hükümet yoktu. Israrla partiler Cumhurbaşkanlığı yarışının siyasi üretimi etkilemeyeceğini konuştu. Oysa etkiledi. Toplumun beklentisi bir an önce istikrarlı bir hükümete kavuşmaktır. Sokak bunu söylüyor” dedi.