Kantara'da yangın sürüyor!

Dün saat 16:00 sıralarında Ağıllar ile Mersinlik arasında, Kantara bölgesinde dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangın halen sürüyor.

Yangına dün hava kararıncaya kadar 2 helikopter ve bir yangın uçağı ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınamayan yangın, gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve yangın uçağı müdahaleye yeniden başladı.

Yangına Polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.