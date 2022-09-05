KANTARA YANDI PEKİ YA SONRA?

Kantara yangınını hatırlayan var mı?

Hani dört gün sürmüştü, hani yağmur yağmasaydı belki de haftalarca sürecek olan yangın.

Tüm ülkenin söndürülmesi için seferber olduğu yangın.

Ülkemizin en güzide bölgelerinden biri olmasını geçtim, çok sayıda doğal yaşamda olan hayvancıkların telef olduğu yangın.

Orman Dairesi müdürü Cemil Karzaoğlu’nun görevden alınmasıyla sürdürülen sürecin sonunda herşey bitti ve kapandı mı?

Yangında sesi kısılan İtfaiye müdürünün o sesi hala kulaklarımda. Ne oldu soruşturma sonucu?

Halil Kartal diye bir iş insanına ormanın ortasında aslında orman bekçilerine verilmesi gereken kulübeyi veren dönemin iktidarı, izinsiz bir şekilde evinin etrafını temizlemeye kalkması sonucu çıkan yangının sonrasında , söndürülmek için verilen onca emeğin karşılığı ne oldu?

Ormanın ortasında dağın içinde o ev, hangi maksatla verilmişti Halil Kartal beye?

İsmini açıkça yazmakta sakınca yok çünkü polis raporlarına yansıdı hatta manşetlere çıktı.

Hiç unutmam, İzin alınmadan orman dairesi ekiplerinin bilgisi dışında “evin etrafı” temizlenmeye kalkmış. Şiro da izinsiz çıkmıştı. Kamera kayıtları o korkunç yangının başlama şeklini gözler önüne koymuştu. Peki sonuç ne oldu?

Daha da kötüsü ortaya o dönem atılan çirkin iddialar. Sözde evin etrafında ülkemizde yetiştirilmesi yasak olan “hint keneviri” ekilmiş de onları yakmışlar gibi iddiaların dahi konuşulduğu bir de adli durum varken, bugünlerde az sayıda insanın gündeminde olması çok tuhaf değil mi?

Yangın sırasında ülkenin en doğusundan en batısına, hatta Türkiye’mizden gelen yardımla ve sonunda Allahtan gelen yardımla söndürülen bir doğal afet sonrası bu sessizlik bunca emeğin hakkını yemek olmuyor mu?

Polis ve İtfaiyenin gerekli raporlamaları yaptığından eminim, fakat başka bir durum mu var siyasette bir yerlere mi takıldı? Soruyorum çünkü, bu iş adamının UBP’de bazı siyaselerle çok yakın ilişkileri olduğu konuşuluyor?

Yangının üzerinden bunca zaman geçti, yargıya havale edilen dosya var mı?

Yeni yargı döneminde takipte kalalım bakalım ne olacak…