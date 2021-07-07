“Kantarın topuzu kaçtı”

Topaloğlu yaptığı açıklamada sektörde örgütlü en büyük birlik olan Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), başbakan tarafından kamuoyuna duyurulan hibe programı dahilinde toplu taşımacılığa yok muamelesi yapılmasını esefle karşıladıklarını belirtti.

Topaloğlu, hibe programının hazırlanırken kıstasların ne olduğunu öğrenmek istediklerini belirterek taşımacılık sektörünün pandemi süresince kapalı olduğunu buna rağmen hibe programının haricinde tutulmasının adaletsiz olduğunu belirterek bu kararı alan hükümetin kantarın topuzunu kaçırdığını belirtti.

Başkan Fuat Topaloğlu “Biz 2020-2021 öğretim yılında sadece 68 gün öğrenci taşımacılığı yapabildik. Faaliyete geçeceğiz diye araçlarımıza gerekli olan servisi üç kez yaptık. Ada genelinde köylerden ilçelere olan yolcu taşımacılığı tamamı ile durmuştur. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı %50 kapasite ile devam etmektedir. Sektörde yüzlerce personel istihdam etmekteyiz ve bu arkadaşlarımızın söz konusu destek programından faydalanmaları hayati ve kaçınılmazdır.

Taşımacılık sektörünün açıklanan hibe programı dahiline niye alınmadığının sebebi açıklanmalı ve bu yanlış ivedi olarak düzeltilip, taşımacılık dahil edilmelidir. Bize göre kantarın topuzu kaçmıştır ve bu açıklama ile hükümete son uyarımızı yaptığımızın’ da bilinmesini istiyoruz.

Başbakan ve ilgili bakanlar bu konuda gerekli kararı ivedi olarak üretmelidir. Aksi durumda Kar-İş bugüne kadar üyelerinin haklarını aramaktan hiçbir zaman geri durmadığı gibi bu kez de durmayacaktır.”