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Kanunsuz ava yasal işlem!

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:32
Kanunsuz ava yasal işlem!

26.01.2020 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde M.C. (E-27)’nin babası A.C. (E-64)’ye ait av tüfeği ile geçerli av ruhsatı olmaksızın Türkmenköy – Köprülü köyleri arasında bulunan 26 numaralı ava açık bölgede, M.T.(E-53)’nin ise Mehmetçik – Yedikonuk arasındaki 9 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Av
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