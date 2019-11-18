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Kanunsuz avlanan altı kişiye yasal işlem!

Kanunsuz avlanan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:19
Kanunsuz avlanan altı kişiye yasal işlem!

 Rutin avcı kontrolleri neticesinde ava kapalı bölgede ve araçtan ateş ederek kanunsuz avlanan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre M.İ.Ö.’nün (E -65)  ava kapalı bölge olan Haspolat Su arıtma tesisleri içerisinde; D.K. (E-47), M.K.(E-48), E.K.(E-65) ve  İ. K.’nin (K-37)  Serhatköy’de sürekli ava kapalı bölgede; K.E.’nin(E-41) ise Çayırova da ava açık bir günde 13 numaralı av bölgesinde tasarrufunda bulundurduğu av tüfeği ile araç içerisinden ateş etmek suretiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Polis olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KANUNSUZAvlanan6KİŞİ
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