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Kanunsuz avlanan avcılar tutuklandı!

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:01
Kanunsuz avlanan avcılar tutuklandı!

Dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde; S.K.(E-70)’nin Atlılar’da 21 numaralı ava kapalı bölgede, E.Ö.(E-36)’nün İskele’de 16 numaralı ava kapalı bölgede, B.Ö.(E-37)’nün 14 numaralı sürekli ava kapalı bölge olan Ergazi Göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde, S.G.(E-40)’nin ise Turnalar – Ergazi köyleri arasında bulunan 14 numaralı av bölgesi içerisinde ava kapalı bölge olan Arno Tepesi mevkiinde kanunsuz olarak avlandığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 04.11.2019 15:14
Anahtar Kelimeler:
Avcı
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