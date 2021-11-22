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Kanunsuz Avlandıkları Tespit Edilen 3 Kişiye Yasal İşlem

Ava kapalı olan bölgede, kayıtsız köpeklerle avlandıkları tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:18
282 Okunma
Kanunsuz Avlandıkları Tespit Edilen 3 Kişiye Yasal İşlem
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, ava kapalı bölge olan Ercan Havalimanı’nın doğu kısmında 3 kişinin tasarruflarında bulunan kayıtsız 5 köpekle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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