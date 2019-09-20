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Kanunsuz giriş yapan zanlılar suçüstü yakalandı

Zanlılar Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

20 Eylül 2019 Cuma 15:00
Kanunsuz giriş yapan zanlılar suçüstü yakalandı

KKTC'ye henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yapan zanlılar Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı 1 Üsem Hamidi ve 2 Ahmed Hamidi’nin onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye girmek suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis, 17.09.2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Suriye uyruklu Üsem HAMIDI ve Ahmed Hamıdı’nın onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarını anlattı. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilip tutuklandıklarını ve halen aranmakta olan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlılar, ailelerinin Türkiye’de olduğunu ve mağdur olacaklarını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 21 gün hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) 

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Son Güncelleme: 20.09.2019 15:06
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