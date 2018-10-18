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Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

İkametgahında uyuşturucu madde bulunduran 1 kişi tutuklandı

18 Ekim 2018 Perşembe 14:41
Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

Dün 10:45 - 11:30 saatleri arasında, Alsancak’ta Y.D. ’nin (E-25) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık iki gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki gram tütün ile karışık içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kırıcı bulunarak emare olarak alındı. Y.D tutuklandı.

Diğer polisiye haberler;

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, KAVGA VE RAHATSIZLIK  

Dün saat 21:30 sıralarında, Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, E.D.(E-28) ve B.D.(E-31) aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, E.D. kullanımındaki araçta muhafaza ettiği, içerisinde fişenk bulunan av tüfeğini korkutmak maksadıyla B.D.’ye doğrulttu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

15 Ekim saat 23:45 sıralarında, Girne'de Şht Adnan Damar Sokak üzerinde, K.K.U.(E-28) ile Galip Ertan arasında çıkan tartışma neticesinde K.K.U.  M.B.(E-36) ile birlikte, Galip Ertan'a ait araca tasarruflarında bulunan tahta kalaslar ile vurup   aracı hasara uğrattıktan sonra adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve ellerindeki kalaslar ile gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TutuklamaUyuşturucuHaberHintkeneviriPolisGündemKıbrıs
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