Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Kanunsuz yollardan ülkeye giren zanlı mahkemeye çıkarıldı

Kanunsuz yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan Khaled Mahmoud Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 10:14
Kanunsuz yollardan ülkeye giren zanlı mahkemeye çıkarıldı

Kanunsuz yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan Khaled Mahmoud Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının Girne’de meydana gelen KKTC’ye kanunsuz giriş suçundan dolayı tutuklandığını söyledi. Kesat, zanlının Girne’de faaliyet gösteren bir işletmenin içerisinde tespit edildiğini ifade etti. Kesat, zanlının ifadesinde 20 Eylül 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’a gitmek için sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden Kesat, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Suriye uyruklu zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 10 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi. (Kamalı Haber)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Khaled Mahmoud
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim