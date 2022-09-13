Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Anayasa Mahkemesi’nin yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ülkenin içine girdiği kaos ortamını sonlandırmak ve yeniden yerel seçimin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmaları yürütmek üzere UBP yetkili organlarının kendisini ‘tam yetkili’ kıldığını" açıkladı.

“Yerel seçimler” gündemiyle bugün sırasıyla toplanan UBP Merkezi Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkanı Üstel, kendisini çalışmaları yürütmek üzere yetkili kılan tüm parti organlarına teşekkürlerini ileterek, yarından itibaren süratle çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

İlk önce ülkenin içinde bulunduğu “kaos ortamını” sonlandırmak, ardından ise halkı yeniden 27 Kasım’da seçime götürebilmek adına çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Üstel, bu noktada zamanın çok önemli olduğuna değinerek, muhalefet partileriyle istişare halinde bu sıkıntıları aşacaklarını kaydetti.

Üstel, “Hafta sonuna kadar ülkemizi düştüğü durumdan kurtarmış olacağımıza inanıyorum” dedi.

- “Bayram havasında bir kurultayımız oldu”

Üstel, eski parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından boşalan genel başkanlığa tek aday olarak gösterilmesinin ardından, pazar günü UBP Kurultayı’nın da gerçekleştirildiğini ve burada oy birliğiyle Genel Başkan seçildiğini hatırlatarak, “Bayram havasında, görkemli bir kurultayımız oldu. Destekleyenlere, bizi izleyen halkımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Üstel, şu anki gündemin yerel seçimler olduğuna işaret ederek, belediyelerin birleştirilmesine yönelik yasa tasarı için Meclis’teki bütün milletvekillerinin ağustos ayına kadar çalışmalar yürüttüğünü ve hemfikir olunan kriterler çerçevesinde 27 Kasım’ı hedef koyduklarını aktardı.

-"Kaos ortamı yaşanıyor... Muhtarlar, belediye başkanları imza atamıyor"

Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasını içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası'nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayan sürecin, Anayasa Mahkemesi hükmüyle bozulduğunu aktaran Üstel, “Geldiğimiz noktada bir kaos ortamı yaşanıyor. Okullar açılıyor. Çocuklarımız okula gidecek. Muhtarlarımız ikametgah belgesine imza atamıyor. Belediye başkanlarımız imza atamıyor” dedi.

Üstel, “Öncelikle bu düştüğümüz ortamdan çıkış yolunu muhalefet partileriyle birlikte bulacağız. Ardından 27 Kasım seçimini tekrardan Cumhuriyet Meclisi’ndeN bir kararla geçirip, yerel seçimlerin ‘start’ını vermiş olacağız. Bana partimin verdiği yetki çerçevesinde de süratli bir şekilde bölgelerimizdeki belediye başkanlıklarımı da tespit edip, süreci başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.