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Kapak açık unutulunca olan vatandaşa oldu!

Kermiya Sınır Kapısı geçiş noktasına yakın park yeri olarak kullanılan toprak arazi içindeki elektrik kablolarının bulunduğu rögarın kapağı açık unutulunca olan oldu!

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:33
Kapak açık unutulunca olan vatandaşa oldu!
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Kermiya Sınır Kapısı geçiş noktasına yakın park yeri olarak kullanılan toprak arazi içinde bulunan elektrik kablolarının bulunduğu rogar kutusunun açık bırakılması sürücülerin araçlarının bu çukura düşmesine neden oluyor. 

Lefkoşa sakini Refiye Sayıl’ın dün akşamüzeri aracını Kermiya Sınır Kapısı yakınındaki park yerine bırakarak güneye geçip geri dönüşte aracını buradan alıp çıkmak istediği sırada yol kenarında bulunan kapağı açık elektrik rogarının içine aracıyla düştü.

Düşme sonucu araçta maddi hasar yaşandı.

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