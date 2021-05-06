Kapalı devre turizm modeline esnaf da dahil oluyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, KTEZO Genel Koordinatörü ve Esnaf Zanaatkar ve Üreticileri Pazarlama Kooperatifi (Es-Koop) Başkanı Hürrem Tulga ile Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Kanber, ülkede bir seneden fazladır devam eden pandemi koşulları nedeni ile esnafın çok zor durumda olduğunu söyleyerek, önce kapalı turizmin ardından da genel turizmin esnafa fayda sağlaması yönünde taleplerini iletti.

Turizmin ülkeye her zaman katma değeri olduğunu da belirten Kanber, turizmin başlaması ile esnafın da daha fazla iş yapacağını vurguladı.

Bakan Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını, bu nedenle esnafın da turizm ile iç içe haret etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak bu konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile görüşme halinde olduklarını ve yerli ürünlerin otellerde satılması yönünde girişim başlattıklarını anlatan Ataoğlu, esnafı rahatlatmak için farklı projelerin devam edeceğini ifde etti.

Yerli ürünlerin belli bir kalite ve belli bir standartta olması gerektiğini ve bu çerçevedeki ürünleri Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üzerinden otellere iletileceğini de belirten Ataoğlu, turizmin ülkeye olan katkısını eskisi kadar olmasa da artırma hedefinde olduklarını söyledi.

Kapalı turizme yönelik önemli bir çalışmalarının da olduğunu söyleyen Ataoğlu, otelde kalan turistlere online alışveriş yapma imkanı yaratarak, esnafa da dokunuşta bulunacaklarını belirtti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile yapılan görüşmede kapalı devre turizmi yapan otellere kurulacak olan standlarda esnafın ürettiği ürünlerin satılmasının planlandığını söyledi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının tüm ilçelerdeki esnafla görüşerek, bu projede yer almalarını sağlayacağını da anlatan Ataoğlu, her hafta otellerde satılan ürünlerin KTEZO aracılığı ile esnafa ödenmesinin düşünüldüğünü kaydetti.

Hiç bir esnafın otellerde satış yapmayacağını, sadece otel çalışanlarının bu satışları gerçekleştireceğini vurgulayan Ataoğlu, bu yöntemin en sağlıklı yöntem olduğunu da sözlerine ekledi.

Kapalı devre turizmin dışında çift aşı ve çift PCR ile turizmi başlatmak için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile konunun tartışıldığını ifade etti.