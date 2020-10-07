Kapalı Maraş'a giriş için yeni bir kapı ve kontrol noktası yapıldı

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

Başbakan Ersin Tatar'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün düzenledikleri basın toplantısında duyurduğu; Kapalı Maraş bölgesinin kıyı şeridinin sivil halka açılacak olmasına ilişkin karar sonrası, Maraş'ın girişinde hummalı bir çalışma başladı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapalı Maraş'ın, Dr. Fazıl Küçük Stadyumu tarafına bir giriş açıldı ve kapı monte edildi.

Kapının yanı sıra bir kontrol noktasının eklendiği gözlemlendi.

Elde edilen bilgilere göre 'hayalet kente' girişte, söz konusu kontrol noktasında kimlik kontrolü yapılacak.

Öte yandan kentin, sivil halka açılacak caddelerinde, Gazimağusa Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları yaptıkları gözlemlendi.

POLİS VE ASKERİ YETKİLİLER, ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ TOPLANDI

Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgilere göre polis ve askeri yetkililer, Kapalı Maraş'la ilgili güvenlik konusunda alınacak önlemler hakkında Maraş'ta toplantı yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Dün akşamüstü saatlerinde, Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ortak bir basın açıklaması yaparak Kapalı Maraş’ın kıyı kesimlerini ve sahillerinin sivil halka açılacağını duyurmuştu.

Yarın açılması beklenen Kapalı Maraş’a dün iş makineleri giriş yapmıştı. Bugün de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.