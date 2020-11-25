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Kapalı Maraş ışıklandırılıyor

Maraş’ın kısmi açılımı sonrasında bölgede çalışmalar devam ediyor. Maraş’a sokak aydınlatmaları takılıyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 15:01
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Kapalı Maraş ışıklandırılıyor

Maraş’ın 8 Ekim tarihinde kısmi açılımı sonrasında bölgenin canlandırılması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan birçok yeniliğin yanında bugün itibari ile Maraş’ta ışıklandırma çalışmaları başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarla Maraş’ın geneline led ışık sistemli sokak aydınlatmalarının montaj çalışmalarının başlatıldığı gözlemlendi. Maraş’ın ışıklandırılma çalışmalarının tamamlanması ile özellikle yaz sezonunda akşam saatlerinde de ziyaretlerin gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

İlk başlarda asfalta montajlanan ahşap ve halatlı bariyerlerin ise kaldırım üzerine alınıp sağlamlaştırıldığı görülürken, harabe yapılara yaklaşılmaması amacı ile yerleştirilen halatlı bariyerlerinde ziyarete açık olan bölgelerin tamamına montajlandığı görüldü.

PAZAR GÜNLERİ İLGİ YOĞUN

Edinilen istatistiksel bilgilere göre, 8 Ekim - 23 Kasım 2020 tarihleri arasında Kapalı Maraş, 67 bin 459 kişi tarafından ziyaret edildi. Yine istatistiksel bilgilerde Maraş’ın en çok Pazar günleri ziyaretçi akınına uğradığı, açıldığı günden bugüne 7 hafta boyunca Pazar günleri toplam 33 bin 899 kişinin Maraş’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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