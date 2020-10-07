KAPALI MARAŞ'TA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından ilk kez yarın kademeli olarak açılmaya başlayacak Kapalı Maraş'ın içerisindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi yarın sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor. Bir grup gazeteci, Maraş içerisindeki ilgili bölümlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maraş'ın halka açılacak ilgili bölümlerinin yarına kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

TATAR'IN ANKARA ZİYARETİNDEKİ AÇIKLAMALARI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken, Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti. Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

MARAŞ AÇILIMI

18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.