Kapalı Maraş'ta kritik dakikalar!

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, şu sıralarda Kapalı Maraş bölgesinde büyük bir hareketlilik yaşandığı yazıldı.

Ancak kentle ilgili KKTC Bakanlar Kurulunda herhangi bir kararın alınmamış olması dikkat çekiyor.

TATAR, ANKARA’YA GİTMEDEN “SİZE BÜYÜK BİR SÜPRİZİM VAR” DEDİ

Öte yandan bugün öğlen saatlerinde Ankara'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmeye giden Başbakan Ersin Tatar'ın, adadan ayrılmadan önce yakın çevresine "size büyük bir sürprizim var" dediği öğrenilirken, ikilinin görüşme sonrası ortak açıklama yaparak söz konusu kararı duyuracağı iddia ediliyor.

HABER - KAYNAK : KIBRIS POSTASI