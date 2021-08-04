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Kapalı Maraş’ı 300 günde 180.207 Kişi Ziyaret Etti

Yakın zamanlarda tartışmalara neden olsa da vatandaşlar akın akın "kapalı" Maraş bölgesinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda veriler ve yatırımlar kalem kalem açıklandı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 14:00
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Kapalı Maraş’ı 300 günde 180.207 Kişi Ziyaret Etti

ÇİĞDEM AYDIN

46 yıl aradan sonra 8 Ekim 2020 tarihinde tüm dünya halklarının ziyaretine açılan Kapalı Maraş’ı pandemic koşullarına ve bir aydan fazla bir süren tam kapanma uygulamasına rağmen 300 günde ziyaret eden yerli ve yabancı 180.207’e ulaştı.

08 Haziran 2021 tarihinde yapılan son düzenlemeler ile sabah 08:00 ve akşam 20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maraş’ı ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerine imkan sağlamak üzere, bölgede tesis edilen büfeler ve bisiklet kiralama noktasında Gazimağusa Belediyesi tarafından hizmet sunulmaya devam ediliyor.

Eşsiz Güzelliğe Sahip Kapalı Maraş Sahili Ziyaretçilerini Bekliyor

Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilmiş, can güvenliği tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip söz konusu plajlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına hazır.

Ayrıca, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki yenileme çalışmaları tamamlanarak tüm halkımızın hizmetine sunuldu.

                  
    

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