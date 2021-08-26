Kapalı Maraş’ı ziyaret eden kişi sayısı 200 bini geçti

46 yıl aradan sonra 8 Ekim 2020 tarihinde tüm dünya halklarının ziyaretine açılan Kapalı Maraş’ın pandemi koşullarına ve bir aydan fazla süren tam kapanma uygulamasına rağmen ziyaret eden yerli ve yabancı kişi sayısı 14 Haziran 2021 tarihinden bugüne 50 bini ve toplamda 323 günde 200 bini geçti.

8 Haziran 2021 tarihinde yapılan son düzenlemeler ile sabah saat 8.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maraş’ı ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerine imkân sağlamak üzere, bölgede tesis edilen büfeler ve bisiklet kiralama noktasının yanı sıra, Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler de 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kullanıma açıldı.