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Kapalı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:38
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Kapalı Maraş'ın ziyaret saatleri düzenlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın ziyaret saatlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020 tarihinde yaya ziyaretine açılan bölümündeki duyurulan ziyaret saatleri (09.00 – 17.00), 8 Haziran tarihinden itibaren aynı emniyet ve güvenlik şartlarında 08.00 – 20.00 saatleri arasında uygulanacak şekilde yeniden düzenlendi.

Uygulama devamlılığının ve geliştirilmesinin kurallara uyulması ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 23:28
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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