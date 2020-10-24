Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi ibadete hazırlanacak

Kapalı Maraş’ın 8 Ekim tarihinde kısmi açılımı sınırları içerisinde yer alan Bilal Ağa Vakfı Mescidi ve Kitabesi’nde ibadet edilebilmesi için girişimler başladı.

46 yıldan beri kapalı durumda olan Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Vakfı Mescidi ve Kitabesi’nde ibadet edilebilmesi için talepler bulunuyor.

Yıllardır kullanılmayan yapısındaki deformeler nedeni ile mescitte ibadet edilmesi henüz mümkün değilken, mescitte gerekli tadilatların yapılabilmesi için bazı hazırlıklar bulunuyor.

Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter Bilal Ağa Vakfı Mescidi ve Kitabesi’nde bazı kesimlerin ibadet etme taleplerinin olduğunu kaydetti.

“Bilal Ağa Mescidi sonuç olarak bir camidir” diyen Benter, mescidin tadilatı için girişimlerinin bulunduğunu ifade etti.

Mescidin Askeri bölge içerisinde olduğuna dikkat çeken Benter, aynı zamanda mescidin tadilatı için Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan da izin alınması gerektiğini belirtti.

Benter, asker ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınabilmesi halinde, Bilal Ağa Mescidi’nin tadilatı için bir projenin gündemde olduğunu açıkladı.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI