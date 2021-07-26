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Kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren iptal ediliyor

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Üst Komite kararlarına göre, kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren iptal ediliyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:37
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Kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren iptal ediliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Koronavirüs kararlarını güncelledi.

Yeni kararlara göre, 10 Ağustos'tan itibaren charter seferler ile el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulaması iptal ediliyor.

Charter seferler ile adaya gelecek kişilere ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem yapılacağı açıklandı.

Bu seferler ile ülkemize gelecek kişilerin tarifeli seferlerde olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebilecekleri bildirildi.

İkamet adresi gösteremeyen kişilerin ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacakları kaydedildi.

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