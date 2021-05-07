Kapalı oturumda Cenevre’yi konuşacaklar…

Cumhuriyet Meclisi’nin 10 Mayıs Pazartesi Saat 10.00’da başlayacak olan olağanüstü toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, kapalı oturum formatı ile milletvekillerine Cenevre görüşmeleri ile ilgili bilgi verilecek.

Toplantı bitiminde Meclis Bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'nun basına açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

Bahçede yapılacak olan açıklamayı tüm basın mensupları takip edebileceği ancak söz konusu basın toplantısını takip etmek isteyen gazetecilerin son 24 içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.