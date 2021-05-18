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Kapalı Turizm rakamları açıklandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.

18 Mayıs 2021 Salı 14:58
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Kapalı Turizm rakamları açıklandı

Ülkemize üç günlük seyahat için 12 Mayıs tarihinde 1124 kişi, 13 Mayıs tarihinde 704 kişi, 14 Mayıs tarihinde ise 6 kişi gelerek toplam 1834 kişi ülkeye giriş yaptı.

Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takıldı, yapılan PCR test sonuçlarına göre negatif sonucunu alan yolcuların otellerde konaklamalarına izin verildi.

Ülkemize 12, 13, 14 Mayıs tarihinde yapılan charter uçuşlar ile toplam 1834 kişi giriş yaptı, gelen yolcuların 1816’sı 5 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 16 Mayıs tarihinde charter uçuşlar ile ülkeden ayrıldı.

Gelen yolcu sayısı ile dönen yolcu sayısındaki 18 kişilik farklılık ise; 8 kişinin testinin pozitif çıkması sonucu 7 kişinin karantinaya alınması, pozitif olan 1 yolcunun ambulans uçakla dönüş yapması, 1 yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeni ile refakatçisi ile tedavi altına alınması ve 8 yolcunun ise tarifeli seferler ile dönüş yapmasından kaynaklanıyor.

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