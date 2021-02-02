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"Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor"

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.

02 Şubat 2021 Salı 15:02
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"Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor"

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Dr. Deren Oygar, BRT'de önemli açıklamalarda bulundu.

Deren Oygar, saat 14:00 itibariyle yoğun bakımdaki hasta sayısının 12 olduğunu açıkladı.

Hastanede şu an 40 koronavirüs hastası olduğunu belirterten Oygar, 34 yatağın şimdilik boş olduğunu ifade etti.

Oygar Şu ifadelere yer verdi:

Yoğun bakımdaki 2 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı sayı 12'ye düştü.

Hastanede yoğun bakım dışında 40 hasta vardı sayı 42'ye yükselmiş olacak. Hastanenin yoğun bakımla beraber kapasitesi 100dür. 

Yoğun bakımda 24 ve hastanede 76 yatak kapasitesi var. Şu an için 34 yatak boş. Vaka sayıları karantina otellerinde hastalar var.

Acil durum Hastanesi ve Ayaktan Tanı Merkezinde koronavirüs hastaları var.

Yeni hastaların gelmesiyle kapasite artabilir. Kapanmanın bir işe yaraması için kapanma kurallarına uyulmalı. Vaka sayıları azalırsa, sağlık yükü hafifler

Temaslıların karantinaya alınması ve bulaşın azaltılması önemlidir.  Doktor ve hemşire sıkıntısı var. Gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla 7 doktor hizmete başlayacak.

Hastaneye gelecek olan ve tedavi olacak vakalar olacaktır ancak vakaları azaltabilirsek hastaneyi bir nebze olsun rahatlatabilmeliyiz.

Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor.

Hekim, hemşire ve personel kapasitesinin aşılmaması gerekiyor. Bu artışın önüne ancak kapanmaya uyarak gerçekleştirebiliriz.

Çok kritik bir noktadayız bu noktayı hep birlikte beraber düşünerek hareket ederek ve motive ederek aşabiliriz.

Karantinadaki hasta sayısı artmaya devam ederken gelecek olan hekim arkadaşlarla buraları desteklemeyi planlıyoruz.

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