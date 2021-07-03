Kapanma olacak mı?

Uzun zamandır KAPILDIĞIM REHAVETLE günlük koronavirüs rakamlarına bakmıyordum…

Çünkü ülkece şu an ki en önemli konumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna kimin geçeceği…

Yok benim Genel Sekreterim bakan olacak, yok senin milletvekilin bakan olamaz, işi bilen bilmeyen herkes atladı ortaya…

Bir de üstüne erken seçim tarihiydi, hükümet ortaklarının kavgasıydı derken, elimde çekirdekle çıt çıt dalıp gitmişim…

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Hadi bu hafta diğer yaşananları da bu vesileyle bir özet geçeyim:

-Meclisimiz açılamadan tatile girdi. ALDIĞINIZ MAAŞLAR HELÂL Ü HOŞ OLSUN! Eşinizin, dostunuzun, hısım akrabalarınızın atamaları da HELÂL Ü HOŞ OLSUN!

-Arazi kavgaları var.

-Kurultay tartışmaları ve parti içi hesaplaşmalar, tehditle yapılan atamalar hız kesmeden devam ediyor.

-MYK’lar milletvekillerinin istifasını istiyor.

-Bakanlık koltuğu kavgasını az önce yazmıştım zaten…

-Okullar “BAĞIŞ ALMADAN” öğrencilerin kaydını yapmadı.

-Cehennem sıcaklarında sürekli ve mecburen elektrikler kesilip duruyor çünkü altyapı kaldırmıyor. Bu arada bu hafta KIB-TEK Bakanlar Kurulu kararı ile ihale kurallarından muaf tutuldu, yetki Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na verildi. 1 Milyon 260 Bin TL’lik ihalesiz beton zemin iddiası da ortalığı bu hafta kasıp kavuran olaylar arasında.

-Bir de vakalar artıyor ama bu şu an gündemimizde değil…

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Dün akşam Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını yollayınca “Yok artık bu ne?!” diye kendime geldim…

Siyasetin renkli gündeminden uyandım ve bir silkelenip son bir haftalık vakaların durumuna bakayım dedim…

Durum hiçte hoş değil…

22 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında toplam vaka sayısına hiç baktınız mı?

439 GENEL VAKA, 362 YEREL VAKA!

11 günün toplam bilançosu…

Ama kimsenin umurunda değil artık kaç vaka çıktığı…

Çünkü siyasilerimiz seçim, vatandaşımız da geçim derdine düştü…

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Neyse ki Delta varyantı HENÜZ ülkemizde yokmuş…

Allah’tan DESAM Müdürü Dr. Tamer Şanlıdağ ve ekibi boş durmuyor. Yaptıkları araştırma sonuçlarını açıklıyorlar da içim rahatlıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar’ın da açıklaması oldu ve “Delta varyantı HENÜZ ülkemizde yok” dedi.

Son birkaç gündür doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız artan vakalara karşı bangır bangır uyarılar yapıyor…

Kimsenin dinlediği, duyduğu veya taktığı yok ayrı konu…

Tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum bu vesileyle…

İyi ki varlar ve bizi düşünüyorlar…

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-Peki hiç olmayacak mı Delta varyantı KKTC’de?

+HENÜZ olmaması, hiç olmayacağı anlamına gelmiyor! Hele ki bir açılım süreci devam ederken İLLA Kİ OLACAK!

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-Peki biz hazırlıklı mıyız?

+TABİ Kİ HAYIR!

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-Peki vakalar düştüğünden beri ne yaptık?

+KURULTAY VE ERKEN SEÇİM KAVGASI!

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-Peki vakalar bu şekilde artarsa, bir de üstüne Delta varyantı ülkede görülürse ne olur?

+TAKDİR-İ İLAHİ!

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-Kapanma olur mu?

+YOK O YEMEZ!

(Bu EKONOMİK ENKAZ ile değil sektörleri kapatmak, artık adı bile geçmez kapanmanın... Kapalı olunan dönemde devletin nasıl kendi ÖZ MEMURUNUN maaşını bile ödeyemediğini ve ÖZEL SEKTÖRÜ nasıl KADERİYLE BAŞ BAŞA BIRAKTIĞINI cümle âlem gördü…

Vatandaşın da, esnafın da, çiftçinin de, turizmcinin de, eğitimcinin ve öğrencinin de ve hatta devlet memurunun da ‘KAPANMA’ kelimesini duymaya tahammülü kalmadı artık…

Hele bir de tam ERKEN SEÇİM ve KURULTAY ÖNCESİ çıkıp ‘KAPANMA’ deme cesareti olan bir siyasi olursa, vatandaş çıkar onun alnını karışlar! Linç bile edilebilir! Allah muhafaza, evlerden ırak Ya Rabbi…)

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-Peki Delta varyantı ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak vaka sayıları için sağlık alt yatırımı yapacak mıyız? Sağlık çalışanı sayısını arttıracak mıyız? Yatak kapasitesini arttıracak mıyız?

+Türkiye hastane yapıyor, yol yapıyor, alt yapı yatırımı yapıyor ve her hafta 50 bin aşı yolluyor. BİZ DAHA NE YAPALIM!

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-Peki biz ne yapacağız?

+KURULTAY ve ERKEN SEÇİM!

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-Peki bu arada bizim siyasilerimiz ne yapıyor?

+TATİLDELER!

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Herkese “İYİ TATİLLER!” diyor ve güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum…