Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar T.T ve K.M mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Sirkat ve Mülke Tecavüz suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Haspolat’ta bir Gece Kulübünün avlusunda ve içerisinde bulunan alüminyum pencereler, banyo muslukları, dış kapı, iki adet yatak şiltesi ve tuvalet kapısının sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 22.06. 2021 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlıların mesele ile ilgili olarak bağlantıları olduğu, çelişkili beyanlar verdikleri, bölgede görülmeleri ve T.T ’nin konu yerden iki adet yatak şiltesi aldığını beyan etmesiyle mahkeme emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, bu bağlamda zanlıların serbest kalması aranan emarelere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.