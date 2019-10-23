Kapıdan satışa dikkat!

Kişi veya firmaların kapıdan satış yapabilmeleri için Ticaret Dairesi’nden yetki belgesi alması ve bunu her yıl yenilemesi gerektiğini kaydeden Gökpınar, Ekim 2019 yılı itibarıyla hiçbir kişi veya firmaya yetki belgesi verilmediğini açıkladı.

Yetki belgesi olmayan satıcılardan alış veriş yapılmaması gerektiğini kaydeden Salih Gökpınar, tüketicilerin bu konudaki şikayetleriniALO 171 Tüketici Danışma Hattı’na veya Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne yapabileceğini kaydetti.

Son günlerde daireye ve Mal ve Hizmetler Hakem heyetine kapıdan satışlarla ilgili şikâyetler geldiğini belirten Salih Gökpınar, bu konuda yazılı açıklama yaptı.

Gökpınar, yetki belgesi olmadan kapıdan satış yapan ve tüketicinin iade hakkını kullanmasına müsaade etmeyen kişi veya firmaların ALO 171 Tüketici Danışma Hattına veya Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmesini istedi.

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, açıklamasında Tüketicileri Koruma Yasası’na da işaret etti.

Buna göre, yasa kapıdan satışlar konusunda tüketicilere önemli haklar veriyor. Yasaya göre, tüketicilerin satın aldıkları malları yedi gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden iade etme hakkı (cayma hakkı) var. Kapıdan satış yapanlar bu yedi gün içinde tüketiciden nakit, çek, kredi kartı, senet gibi ödeme araçlarıyla ödeme talep edemez. Ayrıca yedi gün içindesatın alınan malda mutat kullanımından dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve bozulmalardan tüketici sorumlu tutulamaz. Kapıdan satış yapan kişi veya firmalar cayma hakkını kullanan tüketiciden 20 gün içerisinde söz konusu malı geri almak zorundadır.”