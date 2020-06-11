Kapıları açacak olan siyaset, sağlık ve ekonomi dengesini çok iyi kurmak zorunda

Bugün üç farklı konuyla ilgili yazmak istedim…

Covid 19 sınırlamaları, özellikle Güneyde çalışan işçiler; ırkçılığımız ve bir de “güneye denizden geçiş” konusu…

Önce birinci konu: Kapılar açılacak mı?

1 Temmuz deniyor!

Peki, 1 Temmuz’da Güney’de koronavirüs sıfırlanacak mı?

Kovid 19 veya Covid 19 bitecek mi?

Elbette “hükümet” karar verecek ama neye göre karar verecek?

Siyasi bir karar mı olacak yoksa bilimsel bir karar mı?

Şu anda kapıların en azından Güney’de çalışanlar için açılmamasının gerekçesi “sağlıkla” mı alakalıdır yoksa “siyasetle” mi?

-*-*-

Ben sağlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum!

İnşallah da öyledir!

Yok eğer “siyasi” bir kararsa, yazıklar olsun!

-*-*-

Uçuşlar ne zaman başlayacak?

1 Temmuz mu?

Kim karar verecek?

Neye göre karar verecek?

Mesela mevcut gidişat, 1 Temmuz’a kadar Türkiye’de koronavirüsün tükeneceğini pek göstermiyor!

1 Temmuz’dan sonra Türkiye’den “gelişler” başlarsa, bunun kararı “sağlıkla” bağlantılı olarak bilimsel olarak mı verilecek yoksa siyasi mi karar üretilecek?

-*-*-

Aslında en doğru ve mantıklı olan hem siyasi, hem sağlık hem de ekonomik aklın birlikte çalıştırılabilmesidir.

-*-*-

Çünkü gidişat net bir şekilde gösteriyor ki; koronavirüs ile birlikte yaşamak zorundayız.

Ve tedbirlerimizi kendimiz almalıyız.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen!

-*-*-

Koronavirüs kendi kendini durdurmaz, yok etmezse bu mesele çözülemeyecek…

2021 sonuna kadar yok etmeyeceği, durdurmayacağı söyleniyor ki bu da bize, “tedbirini kendin al” şartını dayatıyor…

-*-*-

Sağlık ve ekonomiden birini tercih etmenin anlamı artık ortadan kalkmıştır.

Sadece sağlık diyerek, insanları aç bırakamayacağınız gibi; sadece ekonomi diyerek, herkesin sağlığını tehlikeye atamazsınız.

Bu nedenle, “çok iyi yöneticiyiz ve bu süreci çok başarılı bir şekilde atlattık” diyebilmek için, belirleyeceğiniz siyasette dengeyi iyi bulmanız gerekir.

Eğer örneğin hükümet olarak dengeyi iyi kuramazsanız, bütün sıkıntıyı Ersin Tatar ve Kudret Özersay çeker…

-*-*-

Algı çok önemlidir.

Güneye geçen bir işçi kardeşimizi dinledim; “… Başımıza gelen felaketin tek sorumlusu Kudret beydir” dedi.

Oysa kararları hükümetimiz oy birliği ile aldı…

Açıklayanın Kudret Özersay olması; sorumluluğun Başbakan sıfatı ile Ersin Tatar’a mal edilmesi; ilk seçimde “yarışmacı” olan bu ikiliyi, en önemli rakipleri karşısında sıkıntıya sokar.

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Kısacası, en doğru siyaseti üretip; hem ekonomi hem de sağlık açısından dengeyi en iyi kurması gerekenler en başta Tatar ve Özersay’dır.

Çünkü “en küçük olumsuzluk”la birlikte, fatura o ikisine kesilir.

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Gelelim bugünkü ikinci konuya…

Mine Yücel’in dün gazetelere yansıyan açıklaması, bilineni, görüleni resmileştirmiş, belgelemiştir.

Irkçıyız…

Özellikle Afrikalı veya Afrika kökenli insanlara karşı, şaka diyerek bile yaptıklarımız son derece ırkçıdır.

Hükümetin bu konuda ciddi eğitim çalışması hazırlaması, bilinçli kamu yönetimi uygulaması kaçınılmazdır.

Ancak, Yücel’in, “… Özellikle Afrika kökenli veya Afrikalı kadın öğrencilerin tacize, tecavüze uğradığı” iddiası; polisin – güvenlik makamlarının ve hükümetin ilgili makamlarının derhal ayağa kalkmasını gerektirmektedir.

Ortada, ayıp ötesi, utanç ötesi, ciddi suç bulunmaktadır.

Ve bu konuda hiç bir şey yapılmaması, KKTC’yi en az 300 yıl geriye götüren, son derece ilkel bir tavır olur.

Ve bu utanç, bu ayıp, bu ilkellik ve tabii ki büyük suç; sadece devletin ya da hükümetin değildir; hepimizindir.

-*-*-

Ve son konu…

Merak ettiğim için yazıyorum…

Geçenlerde bir tekneyle, 22 kişi oldukları iddia edilen göçmenler Güzelyurt Körfezi’ne indirildi.

Polis, tekne ve kaptanını yakaladı.

Ama 22 göçmen sır oldu…

Güney’e geçtikleri tahmin ediliyor.

Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği!

Geçen göçmen, Avrupa’ya da geçmiş oluyor haliyle…

-*-*-

Farz edin ki küçük bir teknem var…

Ki almak için çok uğraştım ama bir türlü beceremedim…

Bu tekneyle – tıpkı otomobilimle olduğu gibi, Güney Kıbrıs’a geçiş yapabilir miyim?

Merak işte…

Mesela Gemikonağı Limanı’ndan “çıkış” alacağım; kimliğimi göstereceğim; sonra bir kaç saat içinde Pirgo, Pomo limanlarına giriş yapacağım…

Veya, Mağusa’dan çıkacağım, Protaras’tan giriş yapacağım!

Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğimle giriş gerçekleşecek!

Olmaz mı?

Sahi, bu işin kuralları nedir?

-*-*-

Yetkili birine sordum…

“Eğer yabancı bandıralı bir yat, büyük tekneniz varsa, KKTC limanlarına girmeden gittiğinizi söyleyin, alırlar” dedi.

“Çünkü Güney Kıbrıs, KKTC Limanı’ndan çıkış yapan tekneyi kabul etmiyor” diye ekledi.

Küçük bir sandalla bu iş olmaz mı?

Olmaz!

Kaçak girdin diye Rum da Türk de tutuklar!

Soru: Peki, radar falan izlemezler mi?

Cevap: Hayır izlemezler…

Soru: Türkiye’den gelen bir tekne, Güney’deki limana girer mi?…

Cevap: Yabancı bandıralı her tekneyi KKTC dışından gelirse kabul ederler… Hatta, TC Bayraklı bile olsa yine kabul ederler ama sıkıntı çıkarabilirler.

Soru: Peki, Güney’deki limanlara giren bir tekne, bize gelebilir mi?

Cevap: Gelir.

Soru: Türkiye’ye gider mi?

Cevap: Gider! Hatta cruise gemileri, TC ile KC arasında koronavirüs öncesi gezi bile düzenliyordu!

Soru: Hade yahu!

Yanıt: Yaaaaa….

Soru: Peki biz evrodo muyuk?

Cevap: Yes!