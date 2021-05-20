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Kapıların açılmasında sona gelindi!

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, sınır kapılarının geçişlere açılmasıyla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:06
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Kapıların açılmasında sona gelindi!

Rum basınında çıkan “sınır kapıları gelecek hafta açılıyor” haberlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun yazılı bir açıklama yaparak, “iki tarafın uygulamakta olduğu önlemler ve mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarında sona yaklaşılmıştır” dedi.

Açıklamasında, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin yarın toplanacağını anımsatan Olgun, “Yapılacak bu görüşmede Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu kriterlere dayalı bir sonuç alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nden çıkacak olan sonucun, 24 Mayıs Pazartesi günü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar aracılığıyla iki tarafın temsilcileri arasında yapılacak görüşmede ele alınacağını belirterek, “çıkacak olan sonuç, onay için iki tarafta siyasi iradenin onayına sunulacaktır” dedi.

Olgun ayrıca, “Temennimiz bu çok hassas sağlık konusunun politize edilmesinden kaçınılmasıdır” ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın talimatlarıyla Kıbrıs Türk tarafı olarak tüm kapılarda geçişlerin yeniden başlamasına yönelik 19 Mart tarihinde yapmış olduğumuz öneri sonrasında yürütülen çalışmalar son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Kıbrıs Türk tarafı pandemi koşullarının el verdiği oranda bilimsel verilere dayanarak bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini içeren önerisi doğrultusunda İki Taraflı Sağlık Komitesi’ni talimatlandırmış ve bu kapsamda Covid-19 öncesi koşullarında, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, belirlenecek kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında bir mutabakat sağlanmıştı.

Bu çalışmalar devam ederken, Güney Kıbrıs’ta aşırı artan vakalar nedeniyle iki haftalık tam kapanma kararı alınmış ve bu durum 10 Mayıs’a kadar devam etmişti. Bu olumsuz gelişme Covid-19 şartlarına göre kapılardan geçişlerin başlatılması çalışmalarının sonuç vermesini geciktirmişti. Halkımızın da yakından takip ettiği üzere Rum tarafındaki vakalar daha yeni 200 sayısının altına inmiştir.

Geldiğimiz noktada, Covid-19 şartlarının iyileşme sürecine girmesiyle, iki tarafın uygulamakta olduğu önlemler ve mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Sağlık Bakanlığımız geçiş kapılarının tümünün operasyonel hale getirilmesi hususunda Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu ve hemen hemen tüm ülkelerde uygulanmakta olan kriterler temelinde hazırlamış olduğu öneri, Rum tarafının hazırlamış olduğu öneri ile birlikte yarın (Cuma) toplanacak olan İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesince ele alınacaktır. Yapılacak bu görüşmede Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu kriterlere dayalı bir sonuç alınmasını bekliyoruz.

Çıkacak sonuç 24 Mayıs Pazartesi günü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar aracılığıyla iki tarafın Özel Temsilcisi/Müzakereci arasında yapılacak görüşmede ele alınacak ve onay için iki tarafta siyasi iradenin onayına sunulacaktır.

Temennimiz bu çok hassas sağlık konusunun politize edilmesinden kaçınılmasıdır.”

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