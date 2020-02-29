Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

"Kapıların kapatılma kararı son derece yanlış"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:56
76 Okunma
"Kapıların kapatılma kararı son derece yanlış"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını kapatma kararının son derece yanlış olduğunu vurguladı. 


Yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi’nin bazı kapıları tek taraflı olarak geçişlere kapatmasına yönelik ortaya koyduğu Corona virüsüne karşı önlem gerekçesinin inandırıcı olmadığını, dahası bazı kapılar kapatılırken bazılarının açık kalmasının kararı anlamsızlaştırdığını belirten Özyiğit, “İki toplumu yakından ilgilendiren konulara yönelik yapılması gereken tek yanlı kararlar almak değil, ortak sorunlara karşı ortak kararlar almaktır” dedi. 


Tıpkı hidrokarbon konusunda olduğu gibi bu olayda tek taraflı ve daha çok ekonomik düşünce doğrultusunda atılan adımların kimseye faydası olmadığını belirten Özyiğit, “Nitekim bu karar Kıbrıslı Rumlar tarafından da doğru bulunmamış ve bu sabah Lokmacı sınır kapısında eylem gerçekleştirilmiştir. Gelecek adına umut verici olan bu eylemi selamlarken, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesine vesile olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.  


Gerekmesi halinde bir karar alınacaksa bunun İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından alınması, üstelik bunun kapı ayırımı yapılmayacak şekilde olması gerektiğini kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti:


“Öyle anlaşılıyor ki Rum Yönetimi’nin aldığı bu karardan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeleri ile siyasi partilerin haberi olmamıştır. Oysa Coronaviris salgını dahil iki toplumu ilgilendiren konularda en doğru yol birlikte karar almak, ortak tavır geliştirmektir. İşbirliği süreci ile gelecek adına olumlu adımları ancak bu şekilde geliştirebiliriz.” 

Son Güncelleme: 29.02.2020 17:35
Anahtar Kelimeler:
KKTCSınır KapılarıCemal Özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 kişi karantinaya alındı
1 kişi karantinaya alındı
Yağmur devam edecek mi?
Yağmur devam edecek mi?
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim