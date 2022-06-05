Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Kapının penceresini kırıp evi soydu
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!

Kapının penceresini kırıp evi soydu

Lefkoşa'da meydana gelen “Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklanan zanlı Z. U. H. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Haziran 2022 Pazar 13:04
0 Okunma
Kapının penceresini kırıp evi soydu

(Kamalı Haber) -
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlı Z. U. H. “Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Erginsoylu, zanlının 30 Mayıs 2022 tarihinde, 07.30-16.30 saatleri arasında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan bir eve, evin güneye bakan alüminyum kapısının 50x44 cm'lik penceresini kırıp girdiğini belirterek, daha sonra ikametgâh içerisinde bulunan 200 Euro değerinde bir çift yuvarlak altın küpe, 4 bin 500 TL ve 175 Euro sirkat ettiğini kaydetti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlının Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Erginsoylu, emarelerin hâlâ arandığını, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin söz konusu olduğunu ifade etti. Erginsoylu, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu üzerinde durarak, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli’de rengarenk hafta sonu
Gönyeli’de rengarenk hafta sonu
Ercan'da anlamlı etkinlik
Ercan'da anlamlı etkinlik
Erkut Şahali'den Arıklı'ya yanıt gecikmedi
Erkut Şahali'den Arıklı'ya yanıt gecikmedi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim