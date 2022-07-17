Kapısız: “Uydurduğunuz mazeretler bizim için geçerli olmayacak”

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, hayat pahalılığı ve enflasyon oranları karşısında yaşanan sorunlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Senenin başından beridir, gerek basın yolu ile gerekse yasaklanmasına rağmen yapılan grev ve eylemler aracılığı ile hükümeti uyardıklarını belirten Kapısız, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yüksek hayat pahalılığı ve enflasyon yaşadığımız bu dönemde hükümet, halk ve çalışanı koruyacak icraatlar yapmak yerine sermayeyi besleyen, zenginleri daha da zengin eden uygulamalarla ülkeyi daha da yaşanmaz hale sokmaktadır.”

Kapısız, belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu hatırlatarak, “Hayat pahalılığı uygulamanız gerçekleşen karşısında çalışanı korumamaktadır” dedi.

Hem asgari ücrete hem de hayat pahalılığına 2 ayda bir uygulanacak şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Kapısız, “Asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmelidir” açıklamasında bulundu.

Kapısız, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar yaptığımız eylemleri yasakladınız ve kale almadınız. Üst kurulumuz Türk-SEN’in asgari ücrete itirazlarını kaale alıp almayacağınız ise bir muamma. Bize verdiğiniz tek cevap devlette para olmadığı ve hepimizin elini taşın altına koyması gerektiği oldu. Devleti uğrattığınız milyonlarca zarar dururken ve sermayenin elini taşın altında görmezken biliniz ki uydurduğunuz mazeretler bizim için geçerli olmayacaktır. Grev yapmamızı 18 Ağustos a kadar yasaklamış olabilirsiniz fakat yasaktan sonra bilinsin ki mücadelemiz devam edecektir.”