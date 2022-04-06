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Kapıya dayandılar!

3 Gündür Meclis önünde eylemlerine devam eden Dikmen, Yeni Boğaziçi ve Esentepe Belediyesi çalışanları bugün eylemin şiddetini artırdı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:01
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Kapıya dayandılar!
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Belediyelerinin kapatılmasına karşı Meclis önünde günlerdir kamp kuran ve eylem yapan çalışanlar öfkeli.
Sabah saatlerinde Meclis kapısının önüne yığılan çalışanlar, pankartlar açtı, ‘hükümet istifa’ sloganları attı.
İş araçları da Meclis’in kapısına sürüldü.
Polis, Meclis’te geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çalışanlar, istedikleri yönde bir sonuca ulaşana kadar, eyleme şiddeti artırarak devam edeceklerini bildirdi.

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