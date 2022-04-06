Kapıya dayandılar!

Belediyelerinin kapatılmasına karşı Meclis önünde günlerdir kamp kuran ve eylem yapan çalışanlar öfkeli.

Sabah saatlerinde Meclis kapısının önüne yığılan çalışanlar, pankartlar açtı, ‘hükümet istifa’ sloganları attı.

İş araçları da Meclis’in kapısına sürüldü.

Polis, Meclis’te geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çalışanlar, istedikleri yönde bir sonuca ulaşana kadar, eyleme şiddeti artırarak devam edeceklerini bildirdi.