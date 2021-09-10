Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Kapıyı kırdı, darp etti, soygun yaptı

Lefkoşa'da aralarında sorun olan şahsın evine zorla giren şahıslar hırsızlık yapıp kaçtı

10 Eylül 2021 Cuma 13:19
378 Okunma
Kapıyı kırdı, darp etti, soygun yaptı

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’da, dün saat 17:30 sıralarında, 37 yaşındaki C.P.S. beberaberindeki henüz tespit edilemeyen şahıslar ile aralarında sorun bulunan Ayodele Oluwadamilola Igıowoyo’nun ikametgahının giriş kapısını kırıp hasara uğratarak içeriye girdi, Igıowoyo’yu darp ederek  üç adet dizüstü bilgisayar ile iki adet çantasını ve bir adet cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.P.S. tespit edilerek tutuklanmış olup, çalınan iki adet dizüstü bilgisayar ve çantası ile bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.

Olaya karışan diğer zanlılar ise aranmaktadır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci Kazanın Sürücüsüne 4 Gün Ek Tutukluluk
Feci Kazanın Sürücüsüne 4 Gün Ek Tutukluluk
Bir bu eksikti! Uyuşturuculu kağıt!
Bir bu eksikti! Uyuşturuculu kağıt!
Dört İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Saptandı
Dört İthal Üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Saptandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim