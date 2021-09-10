Kapıyı kırdı, darp etti, soygun yaptı

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa’da, dün saat 17:30 sıralarında, 37 yaşındaki C.P.S. beberaberindeki henüz tespit edilemeyen şahıslar ile aralarında sorun bulunan Ayodele Oluwadamilola Igıowoyo’nun ikametgahının giriş kapısını kırıp hasara uğratarak içeriye girdi, Igıowoyo’yu darp ederek üç adet dizüstü bilgisayar ile iki adet çantasını ve bir adet cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.P.S. tespit edilerek tutuklanmış olup, çalınan iki adet dizüstü bilgisayar ve çantası ile bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.

Olaya karışan diğer zanlılar ise aranmaktadır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.