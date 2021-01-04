Kaplıca'da 2 vaka!

Büyükkonuk Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplıca'da ikamet eden 2 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, pozitif vakaların temaslısı olan kişilerin 1102 hattına veya belediyenin sağlık birimine acilen ulaşması istendi.
Belediyeden yapılan açıklama şöyle:
"Kaplıca beldemizde ikamet eden 2 vatandaşımızın Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Temaslısı olanların 1102 hattına ve belediyemizin sağlık birimine acilen bilgi vermeleri gerekmektedir."