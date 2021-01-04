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Kaplıca'da 2 vaka!

Büyükkonuk Belediyesi, Kaplıca'da ikamet eden 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 21:52
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Kaplıca'da 2 vaka!

Büyükkonuk Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplıca'da ikamet eden 2 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, pozitif vakaların temaslısı olan kişilerin 1102 hattına veya belediyenin sağlık birimine acilen ulaşması istendi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Kaplıca beldemizde ikamet eden 2 vatandaşımızın Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Temaslısı olanların 1102 hattına ve belediyemizin sağlık birimine acilen bilgi vermeleri gerekmektedir."

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