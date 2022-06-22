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Kaplıca Otel’den dayanışma örneği!

Mersinlik bölgesinde süren ve hızla yayılan yangın yerleşim birimlerini de tehdit ediyor. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:57
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Kaplıca Otel’den dayanışma örneği!
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Başta Mersinlik ve Ağıllar köyleri tahliye için yangının ilerlemesinin nasıl gittiğini takip ediyor. 
Kaplıca Beach Resort Otel, tahliye edilecek olan vatandaşalar kapılarını açtığını duyurdu.
Otelden yapılan açıklamada ‘evlerini boşaltmak zorunda kalacak olan vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız’ denildi.

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