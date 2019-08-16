Kaplıca sahilinde Zipline Tesisi hizmette

Bayram tatilinde tüm dünyada popülaritesini artırarak büyüyen zipline aktivitesini denemek ister misiniz?

Yaklaşık 2 ay önce Kaplıca’da hizmet vermeye başlayan Zipline, Deniz sahilinden yaklaşık 15 metre yükseklikte, gidiş geliş 800 metrelik bir mesafede adrenalin tutkunlarını bekliyor.

İskele Muhabirimiz Aydan Aslan da yükseklik korkusunu yenerek Ziplini sizler için denedi.

Ülkede ilk kez bir zipline (ZİPLAYN) tesisi kuruldu.

Kaplıca sahilinde kurulan zipline ülkedeki adrenalin tutkunlarının yanısıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

Zipline çok beğendiklerini ancak ilk başta biraz korktuklarını BRT’ye aktaran turistler, bunun inanılmaz bir deneyim olduğunu kaydettiler.

Tesisin kuruluş aşaması hakkında BRT’ye bilgi veren direktör Ahmet Zeki Genç, ise tesisin oldukça güvenli olduğuna işaret etti.

Türkiye’de bile sahilde bu uzunlukta bir zipline bulunmadığını ifade eden Genç, ilgiden oldukça memnun...

Kaynak:BRT