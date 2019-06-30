Kaplıca’da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Polisten yapılan açıklamaya göre

bugün saat 11.00 sıralarında, Kaplıca Halk Plajında, yüzmek için denize giren 5 kişi denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmişlerdir.

Söz konusu şahıslara yardımcı olmak için denize giren iki kişi konu şahısların kurtarılmasına yardımcı olmuşlar ancak kendileri de boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Olay sonrası bir kişi özel aracı ile Gazimağusa devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer şahıslar için bölgeye ambulans takviyesi yapıldı.

(BRT/PGM)