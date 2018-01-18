Yeni Bakış gazetesindne Deniz Abidin'in haberine göre; bir TV programında açıklamalarda bulunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sendikaların devlet içerisinde devlet olduğunu iddia ederek, hükümete gelmeleri durumunda sendikalara karşı hareket alanlarını kısıtlayıcı adımlar atacaklarını vurguladı. Arıklı’nın açıklamalarına yanıt veren bazı sendika temsilcileri sert konuşarak “Hodri meydan” dedi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan:

“Arıklı’nın demokrasiden anladığı bu kadar”

Yeni Bakış’a açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, KTAMS olarak her kötü gelişmeden ders çıkaracak kadar deneyime sahip olduklarını belirterek, son yapılan 7 Ocak seçimini kötü bir gelişme olarak algılamadıklarını söyledi. Kaptan, Erhan Arıklı’nın gerek Kıbrıslı Türkler için gerekse sendikalar için ne düşünmekte olduğunun bilinmekte olduğunu belirterek, geçmişteki yazılarından da bunun bilinmekte olduğunu kaydetti. Kaptan, herkesin Arıklı’nın sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili ne gibi düşüncelere sahip olduğunu bu açıklaması ile bir kez daha gördüğünü ifade ederek, “Arıklı’nın demokrasiden anladığı bu kadar” dedi. Kaptan, “Kanserin tedavisi bulundu, ancak faşizmin hala bulunamadı” diyerek, faşizmin tedavisinin mümkün olmadığını söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Gündemde kalmaya çalışıyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Erhan Arıklı’nın gündemde kalmak için çeşitli spekülasyonlara yöneldiğine dikkat çekerek, YDP’nin, TC Elçiliği’nin kurdurduğu ve yönetmekte olduğu bir parti olduğunu belirtti. Elcil, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın YDP için bizzat devrede olduğunu belirterek, kökünün dışarıda olan bir parti konumunda olduğunu söyledi.

“YDP’nin Kıbrıs ile bir bağı yok”

Elcil, YDP’nin Kıbrıs ile hiçbir bağının olmadığına vurgu yaparak, şunları söyledi, “YDP, tamamen Türkiye’nin işgal politikalarını Kıbrıs’ta devam ettirmek ve Kıbrıslı Türkleri yok etmeye yönelik politikalar yürüten bir partidir. Erhan Arıklı’ya şunu söylemek isterim ki, faşizm ve ırkçılık tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Bunu yaptığı bu açıklama ile bir kez daha ispat etmiştir. YDP, bu açıklamaları ile Güney Kıbrıs’taki ELAM’dan daha ırkçı bir parti olduğunu bir kez daha ispat etti. ELAM bilinir ki Yunan milliyetçiliğini savunuyor. Bunların ne savunduğu bile belli değil.”

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu:

“Öncelikli hedefini şaşırmış durumda”

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, Erhan Arıklı’nın farklı bir ülkede yaşadığını, öncelikli hedefinin ne olduğunu şaşırmış durumda olduğunu belirterek, böylesi bir açıklama karşısında yanıtının “Hodri meydan” olduğunu söyledi.

Öksüzoğlu, EL-SEN olarak bugüne kadar yaptıkları her şeyin ortada olduğunu, bundan sonra da ortada olduğunu ifade ederek, şunları belirtti, “Erhan Bey önceki açıklamalarında elektrik kurumunu özelleştireceğim demişti.

O halde bekleyelim ve görelim. Sendikaların bu şekilde karşılarında taraf görmeleri kabul edilebilir değildir.”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Yan gelip yatan sendikacıları devlet ödüyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Arıklı, katıldığı bir TV programında şu ifadeleri kullandı;

“Dünyanın hiçbir ülkesinde sendikalar kendi alanları dışındaki konulara karışmıyor. Türkiye’deki ve Güney Kıbrıs’taki sendikal anlayışı buraya getireceğiz. Profesyonel sendikacılığa karşıyım. Yan gelip yatan sendikacıları devlet ödüyor, sonra bu sendikacılar dönüp devlete kan kusturuyor. Özel sektörde sendikalaşmaya karşıyım. Bir hastanın bir doktoru darp etmesi nedeniyle sendikanın eylem yapması doğru değildir. Bu anlayışı ortadan kaldıracağız.”