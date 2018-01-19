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Kaptanoğlu ailesi kış ortası evsiz kaldı

Lefkoşa’da dün sabaha yakın çıkan yangında Özdemir Kaptanoğlu’nun evi büyük zarar gördü. Kış ortasında evsiz kalan aile, yardım eli bekliyor

19 Ocak 2018 Cuma 11:21
Kaptanoğlu ailesi kış ortası evsiz kaldı
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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, Lefkoşa’da dün sabaha yakın çıkan yangında Özdemir Kaptanoğlu’nun evi zarar gördü.

Gaz yağıyla çalışan sobayı söndürmek için evin bahçesine çıkaran Kaptanoğlu, sobanın bahçedeki koltuğa temas ettiğini fark etmedi.

Bu nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangın sonucu evin mutfak ve yatak odası tamamen, eşyaları kısmen zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Kaptanoğlu ailesi büyük acı yaşadı.

Kış ortasında evsiz kalan aile, şimdi kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 11:38
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