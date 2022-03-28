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Kar-İş : "Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor"

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ülkeye gelen akaryakıtın rafineriye boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini belirtti.

28 Mart 2022 Pazartesi 15:34
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Kar-İş : "Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor"
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Topaloğlu, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğine de işaret ederek, "Akaryakıttan su ve farklı kimyasal maddeler çıkıyor." dedi.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıtın kalitesiyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı.

"Gemide denetlensin"

Ülkeye gelen akaryakıtın rafineriye boşaltılmadan, gemide denetlenmesini istediklerini belirten Topaloğlu, son zamanlarda toplu taşıma araçlarının enjektör ve pompalarında arızalar meydana geldiğinin altını çizerek, akaryakıt içerisinden su ve farklı kimyasal maddeler çıktığını belirtti.

"HANGİ KALİTEDE AKARYAKIT KULLANDIĞIMIZI BİLMEK İSTİYORUZ"

Kar-İş olarak hangi kalitede akaryakıt kullandıklarını bilmek istediklerini ifade eden Topaloğlu, az mesafede çok yakıt yaktıklarını, bunun da yakıtın kalitesini gösterdiğini söyledi.

İlgili kişilere çağrısını yineleyen Topaloğlu, gemide denetimin başlaması gerektiğini, ödedikleri akaryakıt ücretinin yanında, ciddi miktarda parça fiyatı da ödemeye başladıklarını kaydetti.

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