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Kar-İş: Artık zarardayız; bu şartlarda çalışamayacağız

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına ve yapılan zamlara işaret ederek, hükümete “Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Açıklamada ayrıca, bu şartlarda toplu taşımanın artık çalışamayacağı da vurgulandı.

10 Mart 2022 Perşembe 15:23
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Kar-İş: Artık zarardayız; bu şartlarda çalışamayacağız
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, yapılan zamlara tepki gösterdi; TL’nin değer kaybına dikkat çekti.

2021 mayıs ayından bu güne kadar ülkemizde akaryakıta % 149.75 artış gelmesi ve bu günlerde akaryakıta tekrardan yüksek oranda artış geleceği söylenmektedir diyen Topaloğlu; ayrıca ülkemizdeki akaryakıt artışının otomatik olarak ayarlanması ve her geçen gün yapılan fiyat değişikliği toplu taşımacılığı artık kontak kapatma noktasına getirmiştir dedi. Başkan Topaloğlu; ülkemizde toplu taşımacıya akaryakıt için doğrudan destek verilmesinin’ de kaçınılmaz olduğun belirtti.

Kamu hizmeti veren bir sektörde, her gün karşılaştığı ağır zamlar, dövizden kaynaklı gider maliyetlerinin artışı karşısında çaresiz kalan toplu taşımacının artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Topaloğlu; ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli bir toplu taşımacılık için; hükümetin bir an önce bu sektöre çare üretebilecek bir çalışma başlatmaması halinde ülkemizde tolu taşımacılık diye bir sektör kalmayacaktır dedi.

Toplu taşımacılığın devam ettirilebilmesi için hükümetin toplu taşımacıya akaryakıt ile ilgili doğrudan destek vermesi şart olmuştur.

“BU ŞARTLARDA ÇALIŞAMAYACAĞIZ”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından yapılan açıklamada, toplu taşımacılığının bu şartlarda çalışamayacağının altı çizilirken, şirketlerin artık zarar etmeye başladığı ifade edildi.

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