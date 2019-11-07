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KAR-İŞ basın açıklaması yaptı

07 Kasım 2019 Perşembe 11:57
KAR-İŞ basın açıklaması yaptı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Ulaştırma Bakanlığı’nın siyasi vizyon ile dağıttığını iddia ettiği taşımacılık izinlerini bir an önce iptal edilmesini istedi.

Terminaldeki KAR-İŞ binası önünde basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Berksan Bekir Akandere, toplu taşımacılığın bir devlet politikası olması gerektiğini ifade ederek, üniversite, özel okullar ve ihtiyaç olmayan bölgelerdeki şahıslara verilen taşımacılık izinlerinin bir an önce iptal edilmesini talep etti.

Akandere, gerekenin yapılmaması hailinde çok daha aktif eylemlere gideceklerini kaydetti.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
KAR-İŞ
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