Kar-İş bugünden itibaren okullara öğrenci taşımıyor

Kar-İş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sektör çalışanlarının sözleşmelerine hükümetin verdiği yüzde 30’luk fiyat artışını ekleyene dek okullara öğrenci taşımacılığı yapmayacağını da duyurdu.

’ten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan temasların olumsuz şekilde sonuçlandığı belirtilerek, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın süre uzatma politikası yaparak çok değerli olan zaman kavramını boşa harcayıp tüm taşımacılık sektörünü çıkmaza sürüklemiştir” denildi.

20 Eylül 2018 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı İzin Kurulunun Anayasal hakları olan yüzde 30’luk artışı vermesine rağmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sektör çalışanlarına hükümetin verdiği fiyat artışını vermek istemediğini savunan KAR-İŞ, artış sözleşmelere eklenene dek okullara öğrenci taşımacılığı yapmayacağını kaydetti. (BRT)