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KAR-İŞ eylemi

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:21
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KAR-İŞ eylemi

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Ulaşım sektöründeki sorunları ve taleplerini dile getirmek için eylem kararı alan şoförler, Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplandı ve buradan kornalarla Meclis önüne geldi.

Üzerinde “1. Paket” yazan kutuyla Meclis önünde basın açıklaması yapan eylemcilerin, daha sonra Başbakanlık önüne giderek burada kontak kapatması bekleniyor.

KAR-İŞ, hükümetin koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin kademeli olarak hafifletilmesiyle bugünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kamu Araçları İşletmecileri BirliğiKAR-İŞ
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