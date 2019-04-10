Kar-İş Gazimağusa’da eylem yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeleri Derneği, (Kar-İş) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın varolan sorunlara çözüm getirmediği gerekçesiyle Gazimağusa’da eylem gerçekleştirdi.

Eyleme, İskele ve Karpaz Bölgesi taşımacıları da katıldı.

Gazimağusa Şehiriçi Otobüscüler Birliği Başkanı İsmail Gürsoy eylemde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın taşımacıların sorunlarına çözüm getirmediğini belirterek, bakanlığı istifaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeleri Derneği Basın Sözcüsü Zekai Gece de, 2018-2019 eğitim döneminin sonuna gelinmesine karşın, taşımacıların sorunlarına çözüm üretilmediğine vurgu yaptı.Tüm üyelerin batma noktasında olduğuna işaret eden Gece, taşımacıların araçlarına mazot dahi koymadığını dile getirdi.

Kar-İş Başkanı Bekir Beksan Akandere de, uzun zamandır sorunların gündeme getirilmesine rağmen, çözüm üretilmediğini belirterek, “daha fazla tolerans gösterecek sabrımız kalmadı” dedi.

Bugün Gazimağusa’da bir ateş yakıldığına işaret eden Akandere, yapılan eylemin devamı olacağını ve Lefkoşa’da büyük eylem yapılacağına dikkat çekti.

% 30’luk mazot zammının uygulanacak denilmesine rağmen uygulanmadığını dile getiren Akandere, “biz sadaka istenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.(BRT)