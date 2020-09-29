KAR-İŞ: “Hükümet bizi ‘üvey evlat’ olarak görüyor”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), hükümete çağrı yaparak istedikleri yerine getirilmediği takdirde taşımacılığın başlamayacağını duyurdu.

Covid-19 dolayısıyla ülkenin kapalı olması sebebi ile 8 aydır çalışamayan taşımacılar, isyan ederek hükümetin onları “üvey evlat” olarak gördüğünü belirtti.

Kar-İş üyelerinin Bakanlar Kurulu’na taşımacılık sektörünün toparlanması adına bir protokol gönderildiğini kaydetti. Protokolün, en önemli maddesinin 6’ıncı madde olduğunu belirten Kar-İş üyeleri, “6’ncı Madde Bakanlar Kurulu’ndan geçmediği sürece ve güvence almazsak kontak çevirmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Kar-İş'in açıklamasında, taşımacılık sektörüne katkı olması adına evrak giderlerinin muafiyetini talep ettiklerini söyleyerek, olumlu bir dönüş alamadıkları da aktarıldı. Taşımacılar, tekrar hükümetten destek talep etti.

"TOPLU TAŞIMACILAR GÜVENCE İSTİYOR"

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, ilgili makamlar ile birçok kez görüşmeler, toplantılar yapıldığına işaret ederek bütün görüşmelerde olumsuz sonuç alındığını belirtti. Topaloğlu, Bakanlar Kurulu’nun taşımacılık sektörünün elinden tutması ve mevcut durumdan da en kısa sürede çıkarılması gerektiğini aktardı.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “Taşımacılara hükümet tarafından güvence verilmesi gerekiyor” diyerek Bakanlar Kurulu’na sundukları protokolün onaylanması gerektiğini ifade ederek 8 aydır hiçbir şekilde yardımlardan yararlanamadıklarının altını çizdi.

Sosyal medya üzerinden Kar-İş üyeleri açıklamalarda bulundu:

Gazimağusa Şehir içi halk otobüsü işletmecisi İsmail Gürsoy, 8 aydır çalışamadıklarını ve ülke kapanmadan önce çalıştıkları 110 günü ise 110 gün sonra aldıklarını belirterek “Kaosa dönüştü, tek sebebi hükümet ve Covid-19’dur” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyünün taşımacılığını yapan Mustafa Osmanoğlu, usulsüz ve ihalesiz bir şekilde ‘yandaş’ olarak nitelendirilen otobüs firmalarının elinden tutulduğunu aktardı. Osmanoğlu, “Bütün taşımacılar batık durumda, evimize ekmek götüremiyoruz” dedi.

Çatalköyün otobüs taşımacısı, “Sandığa dahi gitmeyi düşünmüyorum” diyerek Bakanlar Kurulu’na sundukları 6’ncı maddenin onaylanması ve güvence alınması halinde taşımacılığa devam edeceklerini belirterek, “Güvence almadan kontağı açmayacağız” ifadelerini kullandı.