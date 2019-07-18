Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

KAR-İŞ, kararlaştırılan yüzde 30 artışın acilen ödenmesini talep etti

(KAR-İŞ), öğrenci taşımacılığından kaynaklanan alacakları konusunda Hükümetten açıklama beklediklerini kaydetti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
KAR-İŞ, kararlaştırılan yüzde 30 artışın acilen ödenmesini talep etti

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), öğrenci taşımacılığından kaynaklanan alacakları konusunda Hükümetten açıklama beklediklerini kaydetti.

Dernek Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada 2018-2019 eğitim yılı öğrenci taşımacılığı için kararlaştırılan yüzde 30 artışın acilen ödenmesini talep etti.

Bunun yanında öğrenci taşımacılığı için Bakanlıkla sözleşme imzalamayan ve hiç ödeme almayan üyelerinin bulunduğunu kaydeden Gece, bu durumdaki üyelerinin bir yıl boyunca çok büyük zorluklar içerisinde, üzerlerine düşen taşımacılık görevlerini yaptığını kaydetti. Gece, bu durumdaki üyeleriyle sözleşmelerin ne zaman yapılıp ödeneceklerinin de açıklanmasını istedi.

Zekai Gece, yeni eğitim yılında hangi çerçeve ve şartlarda öğrenci taşımacılığının yapılacağının belirlenmesi ve eğitim yılı başlamadan taşımacılarla sözleşmelerin yapılmasını da istediklerini belirterek, “Gerekenlerin yapılmasını ve bekleyecek zaman ve takatimizin kalmadığını yetkililere ve kamuoyuna duyururuz” dedi.

Gece, Hükümetin yeni kurulması ve bakanlıklardaki atamaların yapılması için yeterli zamanın tanındığını da kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KARİŞKARARAödemeHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansev Yıldırım ve Ogün Köksal Taçlandı
Cansev Yıldırım ve Ogün Köksal Taçlandı
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Zanlıların suçalarına yasa dışı bet de eklendi
Zanlıların suçalarına yasa dışı bet de eklendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim